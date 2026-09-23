Stefanie Groiss: Abschied von der Brückenbauerin

Man freut sich nie als Programmmacherin, wenn irgendwo das Budget gekürzt wird. Aber wenn schon, dann bitte nicht bei so etwas?

Genau. In Zeiten knapper Mittel muss man fokussieren, aber unser Auftrag heißt: für alle da sein. Nicht immer alles für alle, aber für jede und jeden muss etwas dabei sein. Und große Live-Ereignisse sind der Kitt unseres Zusammenlebens. Ob Song Contest, Ski-WM, Fußball-Weltmeisterschaft oder „Dancing Stars“ – wenn Menschen so etwas gemeinsam sehen und am nächsten Tag darüber reden, entsteht Austausch. Beim „Wetten, dass..?“-Comeback zum Beispiel. Da freut sich die eine Hälfte, dass schräge Vögel wie die Kaulitz-Brüder moderieren, die andere schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber: Es wird geredet. Ich glaube, es ist für unsere Gesellschaft wichtig, dass wir miteinander reden und wenn es nur über das Fernsehprogramm ist. Diese Momente würde ich bestmöglich absichern. Die schafft sonst niemand in Österreich.