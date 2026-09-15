Diese ORF-Sendung kehrt 2027 wieder ins TV zurück

Nächste Woche präsentiert der ORF sein Programm für 2027. Vieles musste sich dafür dem roten Sparstift fügen, aber einiges, Bewährtes, blieb im Terminkalender der Unterhaltung stehen. Besonderes Zittern bei den Fans herrschte da rund um „Dancing Stars“ und die beliebte Moderatorin Mirjam Weichselbraun.
Seit Jahren zählt Starmoderatorin Mirjam Weichselbraun zu den Allzweckwaffen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor allem dann, wenn es sich um große Hauptabend-Liveshows handelt. Zuletzt zeigte die gebürtige Tirolerin beim Opernball erneut, dass sie eine Bank ist, wenn es darum geht, solch einen Gewaltakt im Fernsehen zu stemmen.
Weichselbraun als „Allzweckwaffe“
Freilich gibt es im Pool der Moderatorinnen des ORF auch ein paar Nachwuchshoffnungen, aber offenbar noch zu wenige, die der 44-jährigen Alleskönnerin diesbezüglich das Wasser reichen könnten. Denn es gibt kaum eine Situation, die Weichselbraun live nicht meistern kann. Im Gegenteil, das Gefühl der besonderen Leichtigkeit vermittelt sie dem Publikum wie nur wenige. Egal, ob beim Opernball, oder bei „Dancing Stars“ in der Vergangenheit.
Wie es bei der in Großbritannien lebenden Starmoderatorin beim öffentlichen Rundfunk weitergeht, darüber wird derweilen dennoch viel getuschelt. Vor allem vor dem Hintergrund eines Sparpaketes, auch im Unterhaltungsteil des ORF. Doch wie es die Spatzen von den Dächern des Küniglbergs bereits pfeifen, wird Weichselbraun auch nächstes Jahr wieder eine Bank beim Opernball sein. Genauso wie bei „Dancing Stars“.
Sparstift bei Millionenshow, aber nicht bei ...
Ja, richtig gelesen, die beliebte Unterhaltungssendung wird, pekuniäre Abstriche im ORF hin oder her, 2027 sein Comeback im Fernsehen feiern. Das wollen gut informierte Kreise bereits wissen. Das lässt viele Fans aufatmen, immerhin gibt es doch Gerüchte, die besagen, dass man sich seitens des ORF auch von Evergreens wie der Millionenshow mit Armin Assinger 2027 aus Kostengründen verabschieden will.
Doch „Dancing Stars“ dürfte gesetzt sein. Neben den Prominenten dafür hat man sich auch schon bei der Moderation festgelegt. Auch wenn die sympathische Tirolerin dafür allwöchentlich ein- und ausgeflogen werden muss. Es scheint, als setze man da lieber auf Altbewährtes, gemeinsam mit Mirjam und Andi Knoll. Na, dann ...
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