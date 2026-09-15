Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weichselbraun als Star

Diese ORF-Sendung kehrt 2027 wieder ins TV zurück

TV
15.09.2026 19:00
Mirjam Weichselbraun ist für den ORF die Live-Alleskönnerin.
Mirjam Weichselbraun ist für den ORF die Live-Alleskönnerin.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Nächste Woche präsentiert der ORF sein Programm für 2027. Vieles musste sich dafür dem roten Sparstift fügen, aber einiges, Bewährtes, blieb im Terminkalender der Unterhaltung stehen. Besonderes Zittern bei den Fans herrschte da rund um „Dancing Stars“ und die beliebte Moderatorin Mirjam Weichselbraun. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Jahren zählt Starmoderatorin Mirjam Weichselbraun zu den Allzweckwaffen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor allem dann, wenn es sich um große Hauptabend-Liveshows handelt. Zuletzt zeigte die gebürtige Tirolerin beim Opernball erneut, dass sie eine Bank ist, wenn es darum geht, solch einen Gewaltakt im Fernsehen zu stemmen.

Weichselbraun als „Allzweckwaffe“
Freilich gibt es im Pool der Moderatorinnen des ORF auch ein paar Nachwuchshoffnungen, aber offenbar noch zu wenige, die der 44-jährigen Alleskönnerin diesbezüglich das Wasser reichen könnten. Denn es gibt kaum eine Situation, die Weichselbraun live nicht meistern kann. Im Gegenteil, das Gefühl der besonderen Leichtigkeit vermittelt sie dem Publikum wie nur wenige. Egal, ob beim Opernball, oder bei „Dancing Stars“ in der Vergangenheit.

Seit Jahren ist Weichselbraun bei „Dancing Stars“ eine (Moderations)Bank.
Seit Jahren ist Weichselbraun bei „Dancing Stars“ eine (Moderations)Bank.(Bild: ORF/Hans Leitner)
Andi Knoll und Weichselbraun führten auch heuer charmant durch die Live-Übertragung des ...
Andi Knoll und Weichselbraun führten auch heuer charmant durch die Live-Übertragung des Opernballs.(Bild: Alexander Tuma)

Wie es bei der in Großbritannien lebenden Starmoderatorin beim öffentlichen Rundfunk weitergeht, darüber wird derweilen dennoch viel getuschelt. Vor allem vor dem Hintergrund eines Sparpaketes, auch im Unterhaltungsteil des ORF. Doch wie es die Spatzen von den Dächern des Küniglbergs bereits pfeifen, wird Weichselbraun auch nächstes Jahr wieder eine Bank beim Opernball sein. Genauso wie bei „Dancing Stars“.

Sparstift bei Millionenshow, aber nicht bei ...
Ja, richtig gelesen, die beliebte Unterhaltungssendung wird, pekuniäre Abstriche im ORF hin oder her, 2027 sein Comeback im Fernsehen feiern. Das wollen gut informierte Kreise bereits wissen. Das lässt viele Fans aufatmen, immerhin gibt es doch Gerüchte, die besagen, dass man sich seitens des ORF auch von Evergreens wie der Millionenshow mit Armin Assinger 2027 aus Kostengründen verabschieden will.

Lesen Sie auch:
Weichselbraun mit Schwester Melanie
Wahre Schönheit
Mirjam Weichselbraun verrät ihr Beauty-Geheimnis
16.09.2025
„Dancing Stars“
Mirjam Weichselbraun begeistert mit ihrem Look
21.03.2025

Doch „Dancing Stars“ dürfte gesetzt sein. Neben den Prominenten dafür hat man sich auch schon bei der Moderation festgelegt. Auch wenn die sympathische Tirolerin dafür allwöchentlich ein- und ausgeflogen werden muss. Es scheint, als setze man da lieber auf Altbewährtes, gemeinsam mit Mirjam und Andi Knoll. Na, dann ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
TV
15.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mirjam Weichselbraun
ORF
Dancing Stars
UnterhaltungWasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
116.255 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.841 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
61.855 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
925 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
876 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Mehr TV
Weichselbraun als Star
Diese ORF-Sendung kehrt 2027 wieder ins TV zurück
Programmpräsentation
ATV und Co: Jetzt geht es ans Eingemachte
TV-Hammer!
RTL2 trennt sich nach 15 Jahren von den Geissens!
Neu im „Café Puls“
Alex Kratki: „Um 3 Uhr aufstehen ist nie schön“
„Café Puls“-Neustart
Bianca Schwarzjirg: „Aufzuhören war eine Option“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf