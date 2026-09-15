Diese ORF-Sendung kehrt 2027 wieder ins TV zurück

Sparstift bei Millionenshow, aber nicht bei ...

Ja, richtig gelesen, die beliebte Unterhaltungssendung wird, pekuniäre Abstriche im ORF hin oder her, 2027 sein Comeback im Fernsehen feiern. Das wollen gut informierte Kreise bereits wissen. Das lässt viele Fans aufatmen, immerhin gibt es doch Gerüchte, die besagen, dass man sich seitens des ORF auch von Evergreens wie der Millionenshow mit Armin Assinger 2027 aus Kostengründen verabschieden will.