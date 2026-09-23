Home Invasion: Schläge, Tritte und Messerattacke!

Ein brutaler Raubüberfall in Osttirol beschäftigte in den vergangenen Tagen die Kriminalpolizei. Ein in Lienz lebender Italiener (26) wurde in seiner Wohnung von Einbrechern überrascht, attackiert und mit einer Pistole bedroht. Auf einen Besucher gingen die Täter mit einem Messer los. Einer der Verdächtigen konnte noch am selben Abend gefasst werden – bei den mutmaßlichen Komplizen klickten jetzt auch die Handschellen.