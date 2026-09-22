Neues „Federkleid“ verleiht ÖSV-Adler Flügel

Mit dem Doppelpack beim Kontinentalcup am Wochenende in Stams schraubte Clemens Aigner sein Konto auf 35 Siege hoch. Er ist damit der erfolgreichste Skispringer in der zweiten Adler-Liga. „Es zeigt, dass ich nicht oft genug im Weltcup dabei bin“, kommentierte der 33-jährige Tiroler das Jubiläum mit einem gequälten Lächeln.