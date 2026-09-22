Neues „Federkleid“ verleiht ÖSV-Adler Flügel

ÖSV-Adler Clemens Aigner möchte sich im Kontinentalcup ein Weltcup-Ticket krallen. Mit einem Doppelpack in Stams gelang dem Tiroler ein Traumstart in die Quali-Periode. Der Routinier verriet der „Krone“ das Erfolgsgeheimnis.
Mit dem Doppelpack beim Kontinentalcup am Wochenende in Stams schraubte Clemens Aigner sein Konto auf 35 Siege hoch. Er ist damit der erfolgreichste Skispringer in der zweiten Adler-Liga. „Es zeigt, dass ich nicht oft genug im Weltcup dabei bin“, kommentierte der 33-jährige Tiroler das Jubiläum mit einem gequälten Lächeln.
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