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FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Volksfeststimmung mit Attila, dem Derby-König!

Fußball Unterhaus
22.09.2026 06:00
Dominik Geisler (l.) prüfte Zell/Zillers Laufbereitschaft.
Dominik Geisler (l.) prüfte Zell/Zillers Laufbereitschaft.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Spiel der Runde zwischen dem SK Hippach und dem SK Zell/Ziller wurde zu einem wahren Volksfest – und dank eines Jokers konnten die Gastgeber die Partie schließlich auch für sich entscheiden. Der Derbyheld wurde von den Zuschauern ordentlich gefeiert.

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Volksfeststimmung in Hippach! Rund 800 Leute waren beim Zillertal-Derby in der 2. Landesliga Ost zwischen dem SK Hippach und dem SK Zell/Ziller lautstark mit dabei. „Das erinnert an alte Zeiten, als das Lindenstadion bei Derbys voll war“, zeigte sich Gastgeber-Trainer Daniel Schwemmberger nach dem 3:1-Sieg von der Kulisse begeistert.

In Führung gingen allerdings ausgerechnet die Gäste durch Top-Torjäger Mario Gruber. „Und mit der nächsten Aktion haben sie uns wieder den Ausgleich geschossen“, ärgerte sich Zell/Ziller-Trainer Klaus Müller. „Danach haben sie unsere Achse mit Gruber, Müller und Hotter komplett aus dem Spiel genommen“, fügte Müller an. Dem stimmte auch Schwemmberger zu: „Wir haben durch unsere Einwechslungen neuen Schwung bekommen – und dann kam Attila!“ Gemeint ist Hippachs Stürmer Attila Takacs, der in der 68. Minute für Elias Lantahler eingewechselt wurde und mit einem Doppelpack den entscheidenden Beitrag zum 3:1-Endstand leistete.

Moritz Berger (l.) im Zweikampf mit Henry Haidacher (r.)
Moritz Berger (l.) im Zweikampf mit Henry Haidacher (r.)(Bild: Christof Birbaumer)
Zell/Ziller-Trainer Klaus Müller (l.) und Fügen-Trainer Heli Kraft (r.) als Prominenter ...
Zell/Ziller-Trainer Klaus Müller (l.) und Fügen-Trainer Heli Kraft (r.) als Prominenter Zaungast.(Bild: Christof Birbaumer)
Dominik Geisler (Nr. 13) prüfte auch Zell/Zillers Standhaftigkeit.
Dominik Geisler (Nr. 13) prüfte auch Zell/Zillers Standhaftigkeit.(Bild: Christof Birbaumer)
Zell/Ziller-Torhüter Christoph Rieser musste dreimal hinter sich greifen.
Zell/Ziller-Torhüter Christoph Rieser musste dreimal hinter sich greifen.(Bild: Christof Birbaumer)
Rund 800 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie.
Rund 800 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie.(Bild: Christof Birbaumer)

Derby-Spezialist
„Er hatte bereits letztes Jahr zweimal im Derby getroffen. Es gab dann Attila-Sprechchöre – das habe ich bei uns noch nie erlebt, dass ein Spieler so lautstark von den Fans abgefeiert wurde“, freute sich der Hippach-Trainer.

Wenig Grund zur Freude hatte hingegen der Trainer der Gäste: „Von uns war das für ein Derby in allen Bereichen einfach zu wenig“, war Müller bedient.

Positiv bleibt Müller allerdings die Unterstützung der mitgereisten Fans in Erinnerung. „Wir haben da ein paar Jungs, die einen Fan-Klub gegründet haben und uns mit Trommeln und Gesängen unterstützen.“

Trotz allem zog Hippach am Tabellen-Nachbarn vorbei und feierte damit einen wichtigen Derbysieg.

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