Volksfeststimmung mit Attila, dem Derby-König!

Positiv bleibt Müller allerdings die Unterstützung der mitgereisten Fans in Erinnerung. „Wir haben da ein paar Jungs, die einen Fan-Klub gegründet haben und uns mit Trommeln und Gesängen unterstützen.“

Trotz allem zog Hippach am Tabellen-Nachbarn vorbei und feierte damit einen wichtigen Derbysieg.