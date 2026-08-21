„Grazer Weg“: KPÖ und Grüne machen Ehe offiziell

Überraschung war es keine mehr, seit Wochen galt es als ausgemacht, dass KPÖ und Grüne ihre Polit-Ehe in der steirischen Landeshauptstadt erneuern. Durch das Sensations-Ergebnis der Kommunisten (35,7 Prozent) braucht man nun nicht einmal mehr die völlig abgestürzte SPÖ als Steigbügelhalter. Mit den Grünen geht sich diesmal also eine traditionelle Zweier-Beziehung aus, angeführt von zwei Frauen (was in der rot-weiß-roten Politlandschaft wohl weniger traditionell ist) – und mit einem hauchdünnen Überhang von einem Mandat im Gemeinderat.