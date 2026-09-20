In Linz beginnt‘s

Die Euphorie um die Mannschaft erlebte einen neuen Höhepunkt, bis zu 7000 Anhänger begleiteten David Alaba & Co. in die USA. Eine beeindruckende Tatsache für ein kleines Land wie Österreich. Damit steigt auch die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit: Nach EM und WM fällt alles andere als die erfolgreiche Qualifikation für die EURO 2028 schon unter die Kategorie Enttäuschung. Schafft er das, schreibt auch Rangnick Geschichte – als allererster Feldherr, der Österreich zu drei Großereignissen in Serie führt.