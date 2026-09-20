Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

In Linz beginnt‘s

Fußball International
20.09.2026 09:31
(Bild: APA)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Zeit verfliegt. Vor 80 Tagen herrschte in Österreich Fußball-Ausnahmezustand. Sechzehntelfinale in der Primetime im Fernsehen, durchschnittlich 2,26 Millionen Fans auf ServusTV waren live dabei, hinzu kamen 1,378 Millionen Views im Livestream. Das ganze Land drückte die Daumen. Leider vergeblich. 0:3 gegen den späteren Weltmeister Spanien. So platzte der WM-Traum.

Nächsten Donnerstag meldet sich das Team zurück, hofft gegen Israel auf einen gelungenen Start in die Nations League. In Linz beginnt’s - eine Art Neustart in der Ära von Ralf Rangnick. Sein Amtsantritt vor etwas mehr als vier Jahren löste einen Ruck aus. Bei Rangnicks Debüt hatte die ÖFB-Auswahl auswärts den damaligen Vizeweltmeister Kroatien mit 3:0 geschlagen; die Tickets für die EM 2024 und die WM im vergangenen Sommer wurden gelöst.

Die Euphorie um die Mannschaft erlebte einen neuen Höhepunkt, bis zu 7000 Anhänger begleiteten David Alaba & Co. in die USA. Eine beeindruckende Tatsache für ein kleines Land wie Österreich. Damit steigt auch die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit: Nach EM und WM fällt alles andere als die erfolgreiche Qualifikation für die EURO 2028 schon unter die Kategorie Enttäuschung. Schafft er das, schreibt auch Rangnick Geschichte – als allererster Feldherr, der Österreich zu drei Großereignissen in Serie führt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.09.2026 09:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
167.291 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
105.116 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Gericht
Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin
95.964 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Kripo fand bei dem 64-jährigen Günther Paal knapp tausend Dateien mit ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1157 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1131 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1006 mal kommentiert
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
In Linz beginnt‘s
Dafür nur Gelb?
Ex-Sturm-Kicker lässt Arsenals Rice ausflippen
Sport Tv Logo
Schmid nach Umbruch
„Der enorme Verlust wird im ÖFB-Team spürbar sein“
Deutsche Bundesliga
Paderborn gegen Hoffenheim ab 19.30 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Derby! Atletico gegen Real ab 16.15 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf