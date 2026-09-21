Mit Atatürk und Schah im Rücken gegen die FPÖ

Die für die meisten nur ein paar Cent betragende, aber Deutschland mit 2,5 Milliarden Euro belastende PR-Nummer mit der „Spritpreisbremse“ ist eine politische Allzweckwaffe wie bei uns das Kopftuchverbot. Von dem erhofft sich die ÖVP einen rechten K.-o.-Haken gegen die FPÖ. Deshalb reden Stocker und seine Ministerin Bauer fast nur noch vom Kopftuchverbot.