Die Volkspartei, nur ein Schatten ihrer selbst

Besonders pikant: Die acht CDU-Ministerpräsidenten berieten schon seit 17 Uhr mit Merz in der CDU-Zentrale. Dennoch verzichtete der Kanzler auf den demonstrativen Schulterschluss und trat allein an das Rednerpult. Die Botschaft: Ich schaffe das allein. Merz verteidigt sein Revier und will jede Debatte über seine Zukunft ersticken.

Der Absturz der Volkspartei ist jedoch nicht mehr schönzureden.