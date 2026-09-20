DAS wäre einmal eine wirklich gute Schlagzeile

Tatsächlich wollte die Regierung die Parteienfinanzierung trotz ärgster Budgetnöte noch einmal erhöhen. So geschehen heuer im Frühsommer. Die „Krone“ hat das üble Spiel jedoch öffentlich gemacht und empfindlich gestört. „Trotz Sparkurs mehr Geld für die Parteien“, titelten wir am 8. Juni. „Wie die Parteien jetzt abkassieren“, lautete die Schlagzeile am nächsten Tag. Da zogen sie doch noch die Notbremse – ein bisschen jedenfalls. „Nicht noch mehr Geld für Parteien“, lautete daher die „Krone“-Schlagzeile am 10. Juni.