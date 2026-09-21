"Possessed by Demons"
Just Like in a Horror Movie: An Exorcism in the Heart of Klagenfurt
When Carinthian police officers are called to a rescue operation, they are met with a dramatic scene: A young woman is being held captive in her apartment under degrading circumstances—for an exorcism!
In May, an emergency call came in to the dispatch center. A Klagenfurt resident, speaking with unusual composure, explained that his schizophrenic sister had refused her medication and had lost her mind. However, the situation “is under control,” he said, and please, under no circumstances should the police be called to the apartment—also to avoid disturbing the neighbors.
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