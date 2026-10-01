Nächtlicher Feueralarm: Stadel und Auto in Flammen

Feueralarm in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Oberland: In Fließ im Bezirk Landeck gingen ein Geräteschuppen und ein Auto in Flammen auf. Die Abgelegenheit des Einsatzortes und der Wind stellte die Feuerwehr vor Herausforderungen. Letztendlich konnte zumindest ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindert werden.