Nächtlicher Feueralarm: Stadel und Auto in Flammen

Feueralarm in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Oberland: In Fließ im Bezirk Landeck gingen ein Geräteschuppen und ein Auto in Flammen auf. Die Abgelegenheit des Einsatzortes und der Wind stellte die Feuerwehr vor Herausforderungen. Letztendlich konnte zumindest ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindert werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Fließ wurde exakt um 23.11 Uhr via Sirenen- und Pageralarm verständigt. Als sie am Einsatzort im Ortsteil Egg eintraf, standen der Geräteschuppen und das Auto bereits lichterloh in Flammen.
Wind und Lage als Herausforderungen
Besonders herausfordernd waren der Wind sowie die exponierte Lage. Die damit verbundene eingeschränkte Wasserversorgung erschwerte die Löscharbeiten. Daher wurde die Feuerwehr Landeck zur Unterstützung mit weiteren Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert.
Neben der Brandbekämpfung galt die besondere Aufmerksamkeit dem angrenzenden Wald. Aufgrund der Trockenheit bestand die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Feuers.
Waldbrand konnte verhindert werden
Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald wurde verhindert. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar. Ermittlungen laufen.
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