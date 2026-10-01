Intimus nimmt rührend Abschied von Andrea Kdolsky

Groß ist die Trauer und die Anteilnahme über den viel zu frühen Tod der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. Am Mittwoch verlor sie den Kampf gegen den Krebs – vor drei Jahren war sie mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Sie tat es aber nicht, um Mitleid zu erhaschen, sie wollte anderen Betroffenen Mut machen. Das ist auch die feste Überzeugung von Philipp Ita. Der Verleger und Manager und die Medizinerin waren ab 2007 acht Jahre lang ein Paar. Man trennte sich in Frieden, viel mehr hielt die Freundschaft der beiden bis zum Schluss. Auch mit seiner Ehefrau Claudia, die ebenso engen Kontakt zu Kdolsky bis zuletzt hatte.