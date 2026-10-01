Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stimme wird fehlen!“

Intimus nimmt rührend Abschied von Andrea Kdolsky

Adabei Österreich
01.10.2026 13:57
Sie war lebenslustig, sie war tapfer und sie hatte stets eine Meinung, zu der sie auch stand: ...
Sie war lebenslustig, sie war tapfer und sie hatte stets eine Meinung, zu der sie auch stand: Andrea Kdolsky erlag am Mittwoch ihrer Krebserkrankung.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Einst waren der niederösterreichische Verleger Philipp Ita und Andrea Kdolsky ein Paar. Ihre Freundschaft überstand auch ihre Trennung, war für Außenstehende stets eine sehr innige. Umso emotionaler fällt der Abschied von seiner Intima aus, die am Mittwoch den Kampf gegen den gemeinen Krebs verloren hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Groß ist die Trauer und die Anteilnahme über den viel zu frühen Tod der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. Am Mittwoch verlor sie den Kampf gegen den Krebs – vor drei Jahren war sie mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Sie tat es aber nicht, um Mitleid zu erhaschen, sie wollte anderen Betroffenen Mut machen. Das ist auch die feste Überzeugung von Philipp Ita. Der Verleger und Manager und die Medizinerin waren ab 2007 acht Jahre lang ein Paar. Man trennte sich in Frieden, viel mehr hielt die Freundschaft der beiden bis zum Schluss. Auch mit seiner Ehefrau Claudia, die ebenso engen Kontakt zu Kdolsky bis zuletzt hatte.

Eine Frau mit Ecken, Kanten und Meinung
Umso berührender erscheinen dann auch die Worte, die er zum Abschied für seine Intima findet, als er öffentlich auf Facebook schreibt: „Dr. Andrea Kdolsky war vieles: Ärztin, Politikerin, Managerin, Autorin, engagierte Kämpferin und eine Frau, die Verantwortung und auch den Diskurs nie gescheut hat.“ Sie gab vielen eine Stimme, die keine hatten. Benannte Probleme stets direkt und ohne Umschweife. Eine Frau mit Ecken, Kanten und einer Meinung.

Andrea Kdolsky mit Philipp und Claudia Ita. Es verband alle eine enge Freundschaft, bis zuletzt.
Andrea Kdolsky mit Philipp und Claudia Ita. Es verband alle eine enge Freundschaft, bis zuletzt.(Bild: Alexander Tuma)

Und so schreibt er weiter: „Die vergangenen drei Jahre waren von einem Kampf geprägt, den Andrea mit außergewöhnlichem Mut geführt hat. Ihre Krebserkrankung machte sie öffentlich. Nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern um anderen Erkrankten Mut zu machen. Sie sprach offen über ihre Krankheit, über die schwierigen Momente, über Hoffnung und über das Leben mit der Diagnose. Mut, den sie selbst bis zuletzt hatte.“

Lesen Sie auch:
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wollte Mut machen
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
30.09.2026
Abschied von Kdolsky:
„Starke Stimme“ und „das Herz am rechten Fleck“
30.09.2026
Ex-Ministerin dreht ab
Andrea Kdolskys knallharte Abrechnung mit Neidern
19.05.2026
Krone Plus Logo
Andrea Kdolsky im Talk
„Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen“
28.10.2025
Krone Plus Logo
Kampf gegen Krebs
Kdolsky will kein Mitleid, „sondern Mut machen“
20.07.2025

Geht es nach Ita, dann trifft es nicht ganz so zu, wenn man sagt, dass Andrea Kdolsky den Kampf gegen den Krebs verloren hat: „Denn was bleibt, ist weit mehr als die Erinnerung an ihre Krankheit. Es bleiben ihre Energie, ihr Lachen, ihre Haltung, die vielen schönen und lustigen Stunden – und ihre Menschlichkeit.“

Trauer um eine Freundin
Zuletzt wird er besonders emotional, nimmt die User mit auf seine gedankliche Reise: „Andrea, in deinen letzten drei Jahren hast du uns gezeigt, was es bedeutet, selbst in schwersten Zeiten mutig, optimistisch und zuversichtlich zu bleiben. Deine Stimme wird fehlen. Aber sie wird nicht verstummen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
01.10.2026 13:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Andrea Kdolsky
Krankheit
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
153.658 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
126.455 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
102.904 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1202 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
847 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Adabei Österreich
„Stimme wird fehlen!“
Intimus nimmt rührend Abschied von Andrea Kdolsky
Kummer mit Klartext
„Plötzlich ist man ,der Oide‘, oder ,die Oide‘“
Meinung hat Folgen
Proll: Keine Filmförderung wegen falschem Weltbild
„Krone“-Interview
Nach Liebes-Aus: Martina Reuter rechnet mit Ex ab
Ehrung in St. Pölten
Vera und ein dreifaches Gold in Niederösterreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf