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Braathen heißt neuen „Teamkollegen“ willkommen

Ski Alpin
01.10.2026 13:55
Lucas Pinheiro Braathen hat seinen neuen Teamkollegen willkommen geheißen.
Lucas Pinheiro Braathen hat seinen neuen Teamkollegen willkommen geheißen.(Bild: Krone-Collage/GEPA, screenshot/instagram_giofranzi)
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Von krone Sport

Auf der Piste feiern Lucas Pinheiro Braathen und Giovanni Franzoni große Erfolge, kommen sich dabei aber kaum in die Quere. Jetzt sind der Speed-Shootingstar der vergangenen Saison und der Technik-Spezialist auch in einem gemeinsamen Team, wenigstens was Sponsoren anbelangt. Das feiert Braathen auch gleich auf Instagram. 

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„Herzlich willkommen“, ergänzt durch ein brennendes Herz schreibt der Ski-Paradiesvogel nämlich auf Instagram in Richtung Franzoni. Denn der Italiener steht nun auch bei Red Bull unter Vertrag, wie am Mittwoch offiziell wurde.

Franzoni selbst hatte ein Video auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt, in dem er einen Ski-Helm von Red Bull auspackt und dazu schrieb: „Einige Helme geben dir Schutz, andere geben dir Flügel.“ 

Viele Topstars unter Vertag
Damit befindet sich der Kitz-Sieger in einer illustren Gesellschaft. Denn auch Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Lindsey Vonn, Emma Aicher oder eben Braathen stehen bei Red Bull unter Vertrag.

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Vor allem der Ski-Brasilianer scheint sich über seinen neuen „Teamkollegen“ zu freuen. Auf zwei Fotostorys stehen Braathen und der junge Italiener gemeinsam auf einem Steg und nehmen sich schließlich in den Arm. 

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