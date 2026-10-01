Braathen heißt neuen „Teamkollegen“ willkommen

Auf der Piste feiern Lucas Pinheiro Braathen und Giovanni Franzoni große Erfolge, kommen sich dabei aber kaum in die Quere. Jetzt sind der Speed-Shootingstar der vergangenen Saison und der Technik-Spezialist auch in einem gemeinsamen Team, wenigstens was Sponsoren anbelangt. Das feiert Braathen auch gleich auf Instagram.