Schirmstange verletzte Mädchen (9) schwer am Bauch

Das Grazer Uniklinikum informiert: Bei einer penetrierenden Verletzung dringt ein Gegenstand durch die Haut in tiefer liegendes Gewebe oder in eine Körperhöhle ein. Die Größe der äußerlich sichtbaren Wunde lässt dabei nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Ausmaß möglicher innerer Verletzungen zu.

Neben der klinischen Untersuchung liefern Vitalparameter wie Puls und Blutdruck wichtige Informationen. Abhängig von Art und Ort der Verletzung können weitere Untersuchungen und bildgebende Verfahren notwendig sein.

Steckt der verursachende Gegenstand noch im Körper, sollte er grundsätzlich nicht selbst entfernt werden. Er kann eine verletzte Stelle vorübergehend verschließen und dadurch eine stärkere Blutung verhindern. Die Entfernung sollte unter kontrollierten medizinischen Bedingungen erfolgen.