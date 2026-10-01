Partei streicht Gründerin Wagenknecht aus Namen

Wagenknecht hatte das BSW 2023 zunächst als Verein und Anfang 2024 als Partei gegründet. Zuvor war sie langjährige Politikerin der Linken und Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Inzwischen wird die Partei von den ehemaligen Linken-Politikern Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali geführt. Wagenknecht gilt laut „Zeit“ dennoch weiterhin als einflussreich.