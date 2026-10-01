Streitkräfte können Kiew immer schwerer schützen

Die Zuspitzung der vergangenen Tage mit immer schwereren Treffern mit Toten und Verletzten hat die Staatsführung auf den Plan gerufen. Eigene Abfangwaffen seien bereits im Gefecht getestet worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Abfangrate liegt laut Berichten derzeit bei etwa 60 Prozent. Der neue Verteidigungsminister Jewhenij Chmara kündigte zudem eine neue Taktik an. Die Jet-Drohnen dürften gar nicht erst in die Nähe der Hauptstadt kommen, alle der Teile der Flugabwehr müssten ihre Arbeit an die neue Realität anpassen.