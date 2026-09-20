Erfolgreiche Suchaktion nach verrirten Wanderinnen

Zwei Linzerinnen – Mutter und Tochter – haben sich am Sonntag bei einer Wanderung im Böhmerwald verirrt. Zu allem Überdruss stürzte die 79-Jährige auch noch und konnte verletzt nicht mehr weitergehen. Eine Suchaktion von Polizei und Bergrettung hatte Erfolg: die beiden Frauen konnten gefunden und gerettet werden.
Eine 46-Jährige Linzerin war am Sonntag gegen 12.35 Uhr gemeinsam mit ihrer 79-jährigen Mutter im Böhmerwald wandern. Dabei verirrten sich die beiden Frauen im Bereich Alpenblick auf den dortigen Forststraßen.
Zusätzlich kam die 79-Jährige im Gelände auch zu Sturz und verletzte sich. Die verzweifelte Tochter setzte einen Notruf ab. Polizei und Bergrettung Böhmerwald leiteten daraufhin eine Suchaktion ein, die schlussendlich auch erfolgreich war.
Krankentransport mit Bergetrage
Nachdem die beiden Frauen gefunden worden waren, musste die verletzte 79-Jährige mittels einer Bergetrage geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Mühlviertler Klinikum Rohrbach eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.