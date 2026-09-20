Erfolgreiche Suchaktion nach verrirten Wanderinnen

Zwei Linzerinnen – Mutter und Tochter – haben sich am Sonntag bei einer Wanderung im Böhmerwald verirrt. Zu allem Überdruss stürzte die 79-Jährige auch noch und konnte verletzt nicht mehr weitergehen. Eine Suchaktion von Polizei und Bergrettung hatte Erfolg: die beiden Frauen konnten gefunden und gerettet werden.