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79-Jährige verletzt

Erfolgreiche Suchaktion nach verrirten Wanderinnen

Oberösterreich
20.09.2026 20:16
Nach einem Notruf machten sich Bergretter auf die Suche nach den beiden Frauen (Symbolbild).
Nach einem Notruf machten sich Bergretter auf die Suche nach den beiden Frauen (Symbolbild).(Bild: Bergrettung Seefeld, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

Zwei Linzerinnen – Mutter und Tochter – haben sich am Sonntag bei einer Wanderung im Böhmerwald verirrt. Zu allem Überdruss stürzte die 79-Jährige auch noch und konnte verletzt nicht mehr weitergehen. Eine Suchaktion von Polizei und Bergrettung hatte Erfolg: die beiden Frauen konnten gefunden und gerettet werden.

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Eine 46-Jährige Linzerin war am Sonntag gegen 12.35 Uhr gemeinsam mit ihrer 79-jährigen Mutter im Böhmerwald wandern. Dabei verirrten sich die beiden Frauen im Bereich Alpenblick auf den dortigen Forststraßen.

Zusätzlich kam die 79-Jährige im Gelände auch zu Sturz und verletzte sich. Die verzweifelte Tochter setzte einen Notruf ab. Polizei und Bergrettung Böhmerwald leiteten daraufhin eine Suchaktion ein, die schlussendlich auch erfolgreich war.

Krankentransport mit Bergetrage
Nachdem die beiden Frauen gefunden worden waren, musste die verletzte 79-Jährige mittels einer Bergetrage geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Mühlviertler Klinikum Rohrbach eingeliefert.

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