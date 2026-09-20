Zwei Wanderer wegen Panikattacken vom Berg geholt

Die Drachenwand (Oberösterreich) ist einschüchternd. Das mussten auch zwei in Wien lebende Iraner am Samstag zur Kenntnis nehmen. Die beiden Männer (35 und 42) bekamen unterwegs Panikattacken und konnten nicht mehr weiter. Sie mussten schließlich gerettet werden.
Zwei iranische Staatsbürger aus Wien, 35 und 42 Jahre alt, planten am Samstag die Begehung des Klettersteigs „Drachenwand“ im Gemeindegebiet von St. Lorenz, wozu sie gegen 11 Uhr in die Tour einstiegen. Gegen 15.30 Uhr, als sich die beiden Kletterer im Bereich des Sektor 11, der sogenannten „Grauen Platte“ befanden, erlitten beide eine Panikattacke, was ein Weiterklettern unmöglich machte.
Andere Kletterer halfen
Nachfolgende Klettersteig-Geher leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Bergrettungsdienst Mondseeland stieg mit einem Trupp zu den hilfsbedürftigen Kletterern auf und parallel dazu startete der Polizeihubschrauber in Hörsching. Die beiden Männer wurden schließlich von der Crew des Polizeihubschraubers gerettet und ins Tal geflogen.
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