Zwei Wanderer wegen Panikattacken vom Berg geholt

Zwei iranische Staatsbürger aus Wien, 35 und 42 Jahre alt, planten am Samstag die Begehung des Klettersteigs „Drachenwand“ im Gemeindegebiet von St. Lorenz, wozu sie gegen 11 Uhr in die Tour einstiegen. Gegen 15.30 Uhr, als sich die beiden Kletterer im Bereich des Sektor 11, der sogenannten „Grauen Platte“ befanden, erlitten beide eine Panikattacke, was ein Weiterklettern unmöglich machte.