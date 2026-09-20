Wie es nach dem Verkauf mit Emporia weitergeht

Es ist ein völlig neues Kapitel für Emporia: 35 Jahre nach der Gründung wurde der Linzer Hersteller von Seniorenhandys im Frühling an das norwegische Unternehmen Xplora verkauft. Eveline Pupeter hat Emporia zuletzt als Geschäftsführerin und Alleineigentümerin geführt – in der „Krone“ erklärt sie nun: „Aus meiner Sicht war es an der Zeit, die Zukunft von Emporia langfristig abzusichern. Es ist viel Wachstum möglich beim Thema Senioren und Digitalisierung“ – das könne nun durch das börsennotierte norwegische Unternehmen realisiert werden.