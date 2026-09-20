6557 Schüler benötigten zusätzliche Hilfe

Ein Fehler im System

Für das aktuelle Schuljahr hat man noch keine Zahlen und das liegt daran, dass der Datenschutz es den Schulen schwierig macht: Wenn ein Kind etwa im Kindergarten eine Förderung bekommen hat, so darf man das nicht an die Volksschule melden. „Das ist ein Fehler im System und da muss man sich unbedingt etwas überlegen“, sagt Franz Bicek, selbst Volksschuldirektor in Linz und Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Lehrer. Denn die Bildungsanstalt muss das betroffene Kind erneut begutachten lassen und wieder den Förderbedarf anmelden. Das kann mitunter über ein Jahr dauern.