15-Jähriger verletzte Konkurrenten mit Messer

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend in Braunau. Ein 15-Jähriger bedrohte zuerst einen Zwölfjährigen mit einem Messer und verletzte anschließend einen anderen jungen Konkurrenten. Nach kurzer Flucht wurde der Täter gefasst.
Ein 15-jähriger rumänischer Staatsbürger ist verdächtig, am Freitag gegen 19.10 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Restaurant in Braunau zunächst einen zwölfjährigen bosnischen Staatsbürger mit einem Messer bedroht zu haben. Kurz darauf attackierte er einen 16-jährigen slowakischen Staatsbürger und wollte ihn mit dem Messer verletzen. Ein Bekannter des 15-Jährigen konnte durch beherztes Eingreifen jedoch Schlimmeres verhindern.
Der 16-Jährige wurde dadurch nur leicht verletzt. Anschließend flüchteten der 15-Jährige und vier Bekannte vom Tatort und versteckten sich. Nach kurzer Fahndung konnte der 15-Jährige festgenommen werden. Das Tatwerkzeug hatte er kurz zuvor weggeworfen. Dieses konnte aber durch einen Polizeidiensthund in einem dichten Gebüsch aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden.
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