15-Jähriger verletzte Konkurrenten mit Messer

Der 16-Jährige wurde dadurch nur leicht verletzt. Anschließend flüchteten der 15-Jährige und vier Bekannte vom Tatort und versteckten sich. Nach kurzer Fahndung konnte der 15-Jährige festgenommen werden. Das Tatwerkzeug hatte er kurz zuvor weggeworfen. Dieses konnte aber durch einen Polizeidiensthund in einem dichten Gebüsch aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden.