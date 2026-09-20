12.000 Besucher beim „Fest der Volkskultur“

Drei Tage lang wurde in der Marktgemeinde Bad Zell unter dem Motto „Fest.Zaumhaltn“ die Vielfalt der gelebten Volkskultur in Oberösterreich gefeiert. Rekordverdächtig: Laut den Veranstaltern ließen sich rund 12.000 Besucherinnen und Besucher von dem Event begeistern. Der Austragungsort für das Event im Jahr 2028 steht auch schon fest.
Drei Tage lang stand Bad Zell ganz im Zeichen der oberösterreichischen Volkskultur und wurde zum Treffpunkt für Musik, Tanz, Tracht, Mundart, Handwerk und gelebtes Brauchtum. Bereits zum Auftakt am Freitagabend wurde das Motto „Fest.Zaumhaltn“ mit einer Menschenkette sichtbar gemacht – als Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Das Ortszentrum verwandelte sich in eine Begegnungszone für Generationen, Regionen und verschiedenste Bereiche der Volkskultur. Vereine, Verbände sowie Musik- und Tanzgruppen präsentierten ihre Arbeit auf mehreren Bühnen, in Ausstellungen, Werkstätten und bei zahlreichen Mitmachangeboten.
Das Miteinander wird gelebt
Landeshauptmann Thomas Stelzer unterstrich bei seiner Festrede die Bedeutung dieses Miteinanders: „Das Fest der Volkskultur in Bad Zell hat eindrucksvoll gezeigt, was ‘Fest.Zaumhaltn‘ bedeutet: gemeinsam feiern, Gemeinschaft leben und unsere Traditionen mit Begeisterung weitertragen. Dieses Miteinander zeichnet Oberösterreich aus.“
Nachhaltig organisiert
Großen Wert legten die Veranstalter auf Nachhaltigkeit. Das Fest wurde erstmals als Green Event durchgeführt. Sonderbusse sowie ein kostenloser E-Bummelzug ermöglichten eine umweltfreundliche Anreise. Auch Fahrradabstellplätze wurden gut genutzt, nicht zuletzt aufgrund des schönen Wetters.
Positive Bilanz
Das OÖ Forum Volkskultur und die Marktgemeinde Bad Zell ziehen eine erfreuliche Bilanz. Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher sowie das Engagement der Mitwirkenden unterstrichen die Bedeutung von Volkskultur und Ehrenamt in Oberösterreich. Zum Vergleicht: Im Vorjahr in Treubach begrüßte man 7500 Besucherinnen und Besucher.
Nächster Austragungsort steht fest
Das nächste Fest der Volkskultur findet 2028 in Gampern im Bezirk Vöcklabruck statt. Dort wird die Veranstaltung ihre Fortsetzung finden.
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