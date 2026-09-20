12.000 Besucher beim „Fest der Volkskultur“

Drei Tage lang wurde in der Marktgemeinde Bad Zell unter dem Motto „Fest.Zaumhaltn“ die Vielfalt der gelebten Volkskultur in Oberösterreich gefeiert. Rekordverdächtig: Laut den Veranstaltern ließen sich rund 12.000 Besucherinnen und Besucher von dem Event begeistern. Der Austragungsort für das Event im Jahr 2028 steht auch schon fest.