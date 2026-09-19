Jugendlicher in OÖ bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 15-Jähriger aus Lichtenau im Mühlkreis (OÖ) am Freitag ins Kepler Klinikum geflogen. Der Bursch war zuvor in St. Oswald bei Haslach in einer unübersichtlichen Linkskurve mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Eltern, die zur Unfallstelle kamen, mussten vom Kristenteam betreut werden.
Ein 15-Jähriger aus Lichtenau im Mühlkreis fuhr mit seinem Mofa am Freitag gegen 11.45 Uhr auf dem Güterweg Wurmbrand von Sattling kommend Richtung Ortszentrum St. Oswald bei Haslach. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-jährigen Einheimischen.
Neben Wagen liegen geblieben
Der Jugendliche prallte gegen die Motorhaube sowie Windschutzscheibe und blieb anschließend rechts neben dem Wagen schwer verletzt liegen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.
Die Lenkerin, ihre mitfahrenden minderjährigen Kinder sowie die Eltern des 15-Jährigen, welche zur Unfallstelle kamen, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
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