Jugendlicher in OÖ bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 15-Jähriger aus Lichtenau im Mühlkreis (OÖ) am Freitag ins Kepler Klinikum geflogen. Der Bursch war zuvor in St. Oswald bei Haslach in einer unübersichtlichen Linkskurve mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Eltern, die zur Unfallstelle kamen, mussten vom Kristenteam betreut werden.