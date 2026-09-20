Ein Oberösterreicher kocht hier mitten im Paradies

Heute wolle er „viel mehr Ruhe haben“

„Ich bin ja auch 35 Jahre lang 16 Stunden in der Küche gestanden“, erzählt er. Heute wolle er „viel mehr Ruhe haben“. Und dann fällt jener Satz, der wohl besser als jede Postkartenweisheit erklärt, warum Sögner auf Mallorca angekommen ist: „80 Prozent stehen auf und müssen zur Arbeit. Stell dir vor, du hast das Pech, dass du dein ganzes Leben zur Arbeit musst.“

Im Winter in Österreich zum Skifahren

Bei ihm klingt das nicht nach Kalenderspruch. Eher nach der Bilanz eines Mannes, der lange genug geschuftet hat, um zu wissen, dass Erfolg allein noch kein gutes Leben ausmacht. Sögner und seine Frau verbringen während der Saison beinahe jeden Tag im Betrieb. Inzwischen wohnen sie nicht mehr direkt über dem Restaurant, sondern auf ihrer Finca. Ein bisschen Abstand müsse schließlich sein. Österreich bleibt trotzdem Heimat: Seine Eltern kommen mehrmals im Jahr zu Besuch, zu Weihnachten geht es zurück und danach traditionell zum Skifahren.