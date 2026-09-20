Flucht aus Polen: „Die noch unbekannten Tage“

Sie haben auch vieles rekonstruiert, was war bezüglich Quelle schwierig? 1989 war die samtene Revolution, ab da begann der „Osten“ zu verschwinden.

Von österreichischer Seite war vor allem die Grenzsituation durch den ORF sehr gut dokumentiert. Dadurch, dass sich die Einreisebestimmungen ständig änderten, waren die Journalistinnen und Journalisten oft vor Ort. Auf der polnischen Seite wurde bereits mit sehr viel Ironie und Sarkasmus die wirtschaftliche Lage beschrieben – vor allem in den Newsreels. Wenn man dort die Kommentarstimme wegnahm, hatte man ein sehr authentisches Porträt des damaligen Polens.

Aber ja, Polen begann sich zu verändern. Der erste Runde Tisch fand im Februar 1989 statt, im Juni die ersten Wahlen, bei denen die Solidarność gewann. Aber die Demokratie war nicht von einem Tag auf den anderen da. Die 1990er-Jahre waren von Korruption und der Mafia geprägt und für viele Menschen eine sehr schwierige Zeit.