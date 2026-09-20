Reh wurde aus sechs Meter tiefen Brunnen gerettet

Ungewöhnliche Tierrettung in Alkoven (Oberösterreich). Eine Spaziergängerin hatte am Sonntagmorgen in einem Brunnenschacht ein Reh entdeckt. Die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven rückten an, um das Tier zu retten und unverletzt wieder in die Freiheit zu entlassen.
Um 7.42 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Alkoven am Sonntag über die Landeswarnzentrale zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert. Eine Spaziergängerin hatte zuvor bemerkt, dass in einem sechs bis sieben Meter tiefen, wasserlosen Brunnen ein Reh geschrien hat und wählte den Notruf.
Die Feuerwehr wurde von der Spaziergängerin zur auf einem Feldweg befindlichen Einsatzstelle eingewiesen. Auch ein Jäger war schon alarmiert worden. Nach dem Aufbau eines Vierbeins konnte ein Mitglied der Höhenretter am Boden des Brunnens abgeseilt werden.
Mit Motorwinde an die Oberfläche
Ihm gelang es das verschreckte Reh zu packen und mit einer Motorwinde wurden Mensch und Tier dann zurück an die Oberfläche gebracht. Nachdem das Reh von der Mannschaft übernommen wurde, ergriff es offensichtlich unverletzt die Flucht und suchte das Weite.
Unklar ist, wie lange das Tier in dem Sacht, dessen Betondeckel offenbar eingestürzt war, gelegen war.
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