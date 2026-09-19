Dogge stürmt auf Bikerin los, springt ihr ins Rad

Ein schwerer Zwischenfall hat sich am Samstag auf einer Moutainbike-Strecke in Dimbach (OÖ) zugetragen. Zwei große Hunde stürmten auf eine Radfahrerin (60) los, wobei einer ihr ins Rad sprang und das Gefährt zu Sturz brachte. Die Mühlviertlerin wurde bei dem Unfall so verletzt, dass sie ins Spital gebracht werden musste. Gegen die Besitzerin der Doggen wird nun ermittelt.
Eine 60-jährige Frau aus Grein fuhr am Samstag gegen 9.20 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der MTB-Strecke P8 in Dimbach (Bezirk Perg). Als sie bei einem Haus vorbeifuhr, rannten plötzlich zwei Deutsche Doggen auf sie los. Einer der Vierbeiner sprang ihr offenbar ins Mountainbike.
Die 60-Jährige konnte das Gleichgewicht nicht mehr halten und stürzte schwer. Sie blieb verletzt auf der Schotterstraße liegen.
Anrainerin setzte Rettungskette in Gang
Eine Anrainerin wurde aufgrund der Hilfeschreie auf die 60-Jährige aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang.
Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Die Besitzerin der beiden freilaufenden Hunde, eine 33-Jährige aus Dimbach, konnte ausgeforscht werden.
Hund öffnete angeblich Tür
Sie gab an, dass die Hunde sich zunächst im Haus aufgehalten hätten. Doch als ihr Vater das Anwesen verließ, soll dieser vergessen haben, die Tür abzusperren.
Eine der Doggen sei daraufhin auf die Klinke gesprungen und habe die Tür dabei geöffnet. Gegen die Besitzerin der Tiere wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
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