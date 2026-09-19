Dogge stürmt auf Bikerin los, springt ihr ins Rad

Ein schwerer Zwischenfall hat sich am Samstag auf einer Moutainbike-Strecke in Dimbach (OÖ) zugetragen. Zwei große Hunde stürmten auf eine Radfahrerin (60) los, wobei einer ihr ins Rad sprang und das Gefährt zu Sturz brachte. Die Mühlviertlerin wurde bei dem Unfall so verletzt, dass sie ins Spital gebracht werden musste. Gegen die Besitzerin der Doggen wird nun ermittelt.