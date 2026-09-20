Bleibt das Klimaticket weiter ein Erfolgsmodell?

Seine Nutzung ist in Oberösterreich deutlich zurückgegangen, weil die regionale Variante offenbar immer weniger auf Gefallen stößt. Auch ist es teurer, als in den meisten anderen Bundesländern. Im kommenden Jahr soll das Ticket sogar noch mehr kosten, als bisher. Die dahinter steckende Strategie sorgt bei immer mehr Menschen für Ratlosigkeit, Unverständnis und Ärger.
„Das Klimaticket ist ein Erfolgsmodell für leistbare, einfache und umweltfreundliche Mobilität.“ Dieser Satz kommt nicht etwa von Grünen-Chefin Leonore Gewessler, in deren Ägide als Klimaministerin die vergleichsweise günstige Öffi-Jahreskarte eingeführt wurde. Er stammt vom FPÖ-Politiker Günther Steinkellner. Der oö. Verkehrslandesrat bezieht sich auf die OÖ-Variante des Klimatickets. Dass es ein Erfolgsmodell ist, leitet Steinkellner aus einer aktuellen IFES-Studie ab.
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