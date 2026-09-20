Bleibt das Klimaticket weiter ein Erfolgsmodell?

Seine Nutzung ist in Oberösterreich deutlich zurückgegangen, weil die regionale Variante offenbar immer weniger auf Gefallen stößt. Auch ist es teurer, als in den meisten anderen Bundesländern. Im kommenden Jahr soll das Ticket sogar noch mehr kosten, als bisher. Die dahinter steckende Strategie sorgt bei immer mehr Menschen für Ratlosigkeit, Unverständnis und Ärger.