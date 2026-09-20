Verboten, aber beliebt: Ein Trend voller Gefahren

Im Duett auf einem E-Scooter – dieser bedenkliche Trend hält sich trotz aller Warnungen hartnäckig und wird zum wachsenden Problem. Der Blick nach Deutschland lässt nichts Gutes erahnen. Wie gefährlich sind Tandemfahrten? Und sind tatsächlich vor allem Junge verbotenerweise im Doppelpack unterwegs?