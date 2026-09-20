Das sind die Aufgaben vom neuen GAK-Sportvorstand

Nach einem turbulenten Sommer ist der GAK zurück in ruhigerem Fahrwasser. Gerald Scheiblehner ist neuer Trainer, Sportchef Tino Wawra ist nach krankheitsbedingtem Ausfall zurück und mit Marco Perchtold gibt es nun einen Sportvorstand. Der 37-Jährige beschreibt im Gespräch sein Aufgabenspektrum. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.