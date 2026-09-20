Das sind die Aufgaben vom neuen GAK-Sportvorstand

Nach einem turbulenten Sommer ist der GAK zurück in ruhigerem Fahrwasser. Gerald Scheiblehner ist neuer Trainer, Sportchef Tino Wawra ist nach krankheitsbedingtem Ausfall zurück und mit Marco Perchtold gibt es nun einen Sportvorstand. Der 37-Jährige beschreibt im Gespräch sein Aufgabenspektrum. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.
Schwere Seenot hatte das rote Schiff im Sommer. Sportchef Tino Wawra stand mehrere Wochen krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. In Runde drei musste Trainer Ferdinand Feldhofer beim GAK gehen – nach einem 0:8 bei Rapid. Als Sportchef sprang Andreas Lienhart ein. Er stellte den Kader fertig, holte Gerald Scheiblehner als Trainer.
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