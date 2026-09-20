Ohne GPS, ohne Pilot – Drohne denkt wie ein Mensch

Klagenfurter Drohnen sorgen derzeit international für Aufsehen. Das Team Hermes der Universität Klagenfurt gewann den Sprind-Wettbewerb „Fully Autonomous Flight 2.0“. 14 Monate lang hatten sich Forschungsteams aus ganz Europa auf die entscheidenden Flugaufgaben vorbereitet. Im Finale am Fliegerhorst Erding setzte sich Hermes gegen sechs weitere Finalisten durch.