Caro Fux: „Das Aufsteirern ist genau meins!“

Mit Caro Fux ein Interview zu führen, ist herrlich erfrischend. Die steirische Hitproduzentin, die – auch vom Amadeus Award befeuert – senkrecht in den Starhimmel schoss, ist direkt, authentisch, bodenständig. Lässt sich nicht verbiegen. Verbiegt sich nicht, um zu gefallen. Sagt, was sie denkt. „Wir leben in einer Welt, in der eh jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird und man sofort an den Pranger gestellt, bewertet und niedergemacht wird. Wollen wir das? Ist das ein Muss? Da sollten wir einmal drüber nachdenken.“