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Zu spät bemerkt

12-Jähriger wurde von Alkolenker angefahren

Oberösterreich
19.09.2026 10:37
(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit 1,44 Promille Alkohol setzte sich am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Welser hinter das Steuer seines Wagens. Auf seiner Alkofahrt bemerkte er einen 12-Jährigen zu spät und erfasste ihn, als dieser gerade die Straße queren wollte.

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Ein 56-Jähriger aus Wels lenkte seinen Pkw am Freitag gegen 17.55 Uhr auf der Lindenstraße Richtung Westen. Zum selben Zeitpunkt überquerte ein Zwölfjähriger aus Wels im dortigen Bereich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Der 56-Jährige dürfte den Jungen zu spät bemerkt haben und dieser wurde frontal vom Auto erfasst.

Der Zwölfjährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille, dem 56-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

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