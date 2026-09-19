12-Jähriger wurde von Alkolenker angefahren

Ein 56-Jähriger aus Wels lenkte seinen Pkw am Freitag gegen 17.55 Uhr auf der Lindenstraße Richtung Westen. Zum selben Zeitpunkt überquerte ein Zwölfjähriger aus Wels im dortigen Bereich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Der 56-Jährige dürfte den Jungen zu spät bemerkt haben und dieser wurde frontal vom Auto erfasst.