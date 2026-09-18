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„In dieser Liga gibt es nur große Kaliber“

Salzburg: Sport-Nachrichten
18.09.2026 13:00
UTTC (Sophia Pichler) peilt erneut den Klassenerhalt an
UTTC (Sophia Pichler) peilt erneut den Klassenerhalt an(Bild: GEPA)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Für die Tischtennis-Damen des UTTC Salzburg geht es schon zu Saisonstart um alles. Der Liga-Neuling ist hochwertig.

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Wenn am Samstag Kufstein ins Sportzentrum Mitte (14) kommt, beginnt für die UTTC Salzburg-Girlband mit der in Berlin wohnhaften Team-Mama Ran Li-Kath wieder der Ernst des Bundesliga-Alltags. Ohne die Defensivspezialistin und Julia Dür, dafür mit der erst 12-jährigen Hannah Braun gelang im Austria Cup schon vorab eine Moralinjektion. Nach fast verpatztem Start war Sophia Pichler, Vanessa Tang und Braun beim anschließenden glatten 3:0 gegen Kufstein 2 keinerlei Nervosität mehr anzumerken. Dafür begannen ihre teils deutlich älteren Kontrahentinnen zu jammern – ein gutes Zeichen nach der langen Sommerpause.

Im Vorjahr gab es gegen die erste Kufsteiner Garnitur ein 3:3. Direkt im Anschluss ans Match geht die Reise nach Wien, wo man am Sonntag bei Aufsteiger Olympic (im Aufstiegsjahr mit 20 Siegen makellos!) gastiert. „In dieser Liga gibt es nur große Kaliber. Bei Olympic spielt das ägyptische Nationalteam und sie haben noch eine Asiatin geholt“, warnt Obmann Walter Windischbauer.

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Klar ist: Der Klassenerhalt ist das große Ziel. Zuletzt gelang das nach 60-jähriger Erstliga-Absenz beim Comeback mit fünf Unentschieden in 14 Partien.

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