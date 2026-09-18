„In dieser Liga gibt es nur große Kaliber“

Wenn am Samstag Kufstein ins Sportzentrum Mitte (14) kommt, beginnt für die UTTC Salzburg-Girlband mit der in Berlin wohnhaften Team-Mama Ran Li-Kath wieder der Ernst des Bundesliga-Alltags. Ohne die Defensivspezialistin und Julia Dür, dafür mit der erst 12-jährigen Hannah Braun gelang im Austria Cup schon vorab eine Moralinjektion. Nach fast verpatztem Start war Sophia Pichler, Vanessa Tang und Braun beim anschließenden glatten 3:0 gegen Kufstein 2 keinerlei Nervosität mehr anzumerken. Dafür begannen ihre teils deutlich älteren Kontrahentinnen zu jammern – ein gutes Zeichen nach der langen Sommerpause.