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FC Red Bull Salzburg

„Dieser Junge hat eine Riesenzukunft vor sich“

Red Bull Salzburg
18.09.2026 18:30
Bartosz Mazurek (re.) war von den Levski-Spielern nicht zu stoppen.
Bartosz Mazurek (re.) war von den Levski-Spielern nicht zu stoppen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

19 Jahre jung – aber auf dem Platz ist Bartosz Mazurek bereits abgeklärt wie ein Routinier! Der Pole wird für den FC Red Bull Salzburg immer wichtiger und überzeugte auch beim 1:0-Auswärtssieg beim bulgarischen Meister Levski Sofia zum Auftakt der Ligaphase in der UEFA Europa League. Mit der „Krone“ sprach er über seine ersten Monate in der Mozartstadt.

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Die meisten Ballkontakte, die meisten Dribblings, knapp 90 Prozent Passgenauigkeit und sechs Balleroberungen. Bartosz Mazurek stach bei Red Bull Salzburgs 1:0-Erfolg in der Europa League bei Levski Sofia heraus.

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