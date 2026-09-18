„Dieser Junge hat eine Riesenzukunft vor sich“

19 Jahre jung – aber auf dem Platz ist Bartosz Mazurek bereits abgeklärt wie ein Routinier! Der Pole wird für den FC Red Bull Salzburg immer wichtiger und überzeugte auch beim 1:0-Auswärtssieg beim bulgarischen Meister Levski Sofia zum Auftakt der Ligaphase in der UEFA Europa League. Mit der „Krone“ sprach er über seine ersten Monate in der Mozartstadt.