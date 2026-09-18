„Dieser Junge hat eine Riesenzukunft vor sich“

19 Jahre jung – aber auf dem Platz ist Bartosz Mazurek bereits abgeklärt wie ein Routinier! Der Pole wird für den FC Red Bull Salzburg immer wichtiger und überzeugte auch beim 1:0-Auswärtssieg beim bulgarischen Meister Levski Sofia zum Auftakt der Ligaphase in der UEFA Europa League. Mit der „Krone“ sprach er über seine ersten Monate in der Mozartstadt.
Die meisten Ballkontakte, die meisten Dribblings, knapp 90 Prozent Passgenauigkeit und sechs Balleroberungen. Bartosz Mazurek stach bei Red Bull Salzburgs 1:0-Erfolg in der Europa League bei Levski Sofia heraus.
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