Salzburg: Traumschiff mit Kristina Hammer

Wenn Karoline Edtstadler das Bild vom Festspieldampfer in Seenot bemüht, den „Kapitänin Kristina Hammer“ auch in den nächsten fünf Jahren als Präsidentin auf Kurs halten soll, klingt das nach Seemannsgarn. Die Not ist selbstproduziert. Die Inkompatibilität von Hammer mit Hinterhäuser hatte ihren Anteil. Und: Ein Patent in Hochkultur braucht man in Salzburg offenbar nicht für das Amt.