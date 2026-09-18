Deutscher beflegelte Helfer während Rettungsaktion

Gegen 21.45 Uhr gingen bei der Rettung Notrufe ein. Sie berichteten von einem Mann, der augenscheinlich in einen Zufluss der Königsseeache gefallen war. Auf Höhe der Fischzucht konnten die Helfer wenige Minuten später einen stark betrunkenen 58-jährigen Hessen vorfinden. Er war auf dem Heimweg über eine rund zwei Meter hohe Böschung abgestürzt.