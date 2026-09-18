Deutscher beflegelte Helfer während Rettungsaktion

Ein Hesse hatte am Donnerstagabend zu tief ins Glas geschaut. Der Mann war betrunken in die Königsseeache gefallen. Anstatt über seine Rettung dankbar zu sein, beschimpfte der Mann die Helfer während der Bergung.
Gegen 21.45 Uhr gingen bei der Rettung Notrufe ein. Sie berichteten von einem Mann, der augenscheinlich in einen Zufluss der Königsseeache gefallen war. Auf Höhe der Fischzucht konnten die Helfer wenige Minuten später einen stark betrunkenen 58-jährigen Hessen vorfinden. Er war auf dem Heimweg über eine rund zwei Meter hohe Böschung abgestürzt.
Seine Frau (59) versuchte ihn zu retten, war aber selber in eine missliche Lage geraten und konnte sich nicht mehr aus dem Wasser befreien.
Wasserwacht, Polizei und Rotes Kreuz nahmen sich schließlich den beiden an. Der mittelschwer am Rücken verletzte, kurzzeitig bewusstlose und unterkühlte Mann und die leicht mit Schürfwunden verletzte, aber ebenfalls unterkühlte Frau wurden aus dem Wasser gezogen.
Dies ging jedoch nicht ganz einfach vonstatten: Während der Rettung wurde der betrunkene Mann immer wieder aggressiv.
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