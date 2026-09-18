Ex-ÖSV-Ass stellt sich einer neuen Herausforderung

Neue Herausforderung für Ex-Ski-Dame Mirjam Puchner! Wie die 34-Jährige auf Instagram angekündigt hat, wird sie künftig als Expertin an verschiedenen Ski-Camps teilnehmen. Sie freut sich, so die Salzburgerin, der nächsten Generation etwas weitergeben zu können und „Teil des Teams“ zu sein.
Einen ersten Eindruck von Puchners neuer Tätigkeit konnte man sich zuletzt schon bei einem Konditionswettkampf in Rif machen. Ihre eigenen Erfahrungen dazu teilte die Super-G-Olympia-Zweite von 2022 auf Instagram.
„Ich durfte viele motivierte junge Athleten und Athletinnen des Skinachwuchses erleben, die mit vollem Einsatz, Leidenschaft und Kampfgeist dabei waren – genau das macht den Skisport aus“, zeigte sich Puchner begeistert.
„Nächste Generation unterstützen“
Auch künftig wird sie mit Nachwuchstalenten arbeiten. „Umso mehr freut es mich, dass ich meine Erfahrungen und mein Know-how künftig auch bei verschiedenen Speed-Camps im Winter weitergeben darf“, kündigte Puchner an.
Erst vor wenigen Wochen hat die ehemalige Speed-Spezialistin, die bei der Heim-WM in Saalbach 2025 noch Silber in der Abfahrt erobert hatte, ihre Profi-Karriere beendet. Nun also wartet eine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr darauf, die nächste Generation auf ihrem Weg immer wieder zu begleiten und sie mit meiner Expertise zu unterstützen. Schön, Teil des Teams zu sein und etwas zurückgeben zu können“, so Puchner abschließend.
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