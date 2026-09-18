Ex-ÖSV-Ass stellt sich einer neuen Herausforderung

Erst vor wenigen Wochen hat die ehemalige Speed-Spezialistin, die bei der Heim-WM in Saalbach 2025 noch Silber in der Abfahrt erobert hatte, ihre Profi-Karriere beendet. Nun also wartet eine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr darauf, die nächste Generation auf ihrem Weg immer wieder zu begleiten und sie mit meiner Expertise zu unterstützen. Schön, Teil des Teams zu sein und etwas zurückgeben zu können“, so Puchner abschließend.