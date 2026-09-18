Befreiung! Unterhaus-Klub feiert ersten Saisonsieg

Die Erleichterung ist groß! In Runde acht feierte Neumarkt in der Salzburger Liga den ersten Saisonsieg. Gegen Thalgau gewann die Elf von Trainer Stanislav Stevic mit 3:1. Damit hat auch die rote Laterne einen neuen Besitzer.
Acht Spiele lang musste Neumarkt warten! Doch dann gelang gegen Thalgau in der Salzburger Liga endlich der lang ersehnte erste Saisonsieg. Die Wallerseer bogen Thalgau auswärts deutlich mit 3:1 und holten damit den ersten Dreier. „Die Erleichterung ist groß“, freute sich Trainer Stanislav Stevic, der von einem „verdienten Sieg“ sprach. „Zur Halbzeit muss es schon 3:0, 4:0 stehen.“ Der Erfolg dürfte auch Samstag beim Dorffest dementsprechend gefeiert werden.
Dadurch ist Schwarzach (zur Pause gegen Leader Straßwalchen 0:1 zurück) der neue Tabellenletzte der vierthöchsten Spielklasse. Neumarkt möchte in den kommenden beiden Spielen gegen Eugendorf sowie Henndorf nachlegen.
Salzburger Liga: Thalgau – Neumarkt 1:3 (0:1). Tore: Kreuzer (89.); Erhard (30.), Atiabou (59.), Harbas (80.). – Schwarzach – Straßwalchen X:X (0:1), Puch – Siezenheim X:X (2:0). – Samstag: Henndorf – Anif, Golling – SAK (beide 14), Eugendorf – ATSV Salzburg (15.30), Seekirchen Juniors – Berndorf (18), Bramberg – Bürmoos (18.30).
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