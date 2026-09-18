Befreiung! Unterhaus-Klub feiert ersten Saisonsieg

Acht Spiele lang musste Neumarkt warten! Doch dann gelang gegen Thalgau in der Salzburger Liga endlich der lang ersehnte erste Saisonsieg. Die Wallerseer bogen Thalgau auswärts deutlich mit 3:1 und holten damit den ersten Dreier. „Die Erleichterung ist groß“, freute sich Trainer Stanislav Stevic, der von einem „verdienten Sieg“ sprach. „Zur Halbzeit muss es schon 3:0, 4:0 stehen.“ Der Erfolg dürfte auch Samstag beim Dorffest dementsprechend gefeiert werden.