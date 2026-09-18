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Kracher in Liga zwei

Tivoli ausverkauft! 16.125 Fans stürmen Westderby

Tirol
18.09.2026 13:15
Ausverkauft! Für das Westderby sind alle Tickets vergriffen.
Ausverkauft! Für das Westderby sind alle Tickets vergriffen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Keine vier Stunden hat es am Freitag gedauert, bis auch die letzten Tickets für das Westderby zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Austria Salzburg vergriffen waren. Heißt: Der Zweit-Liga-Kracher geht Mitte Oktober vor vollem Haus über die Bühne. 16.125 Fans sind mit dabei!

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Unter dem Motto „16.125. Ausverkauft“ vermeldete der FC Wacker Innsbruck Freitagmittag den Verkauf sämtlicher Karten für das Westderby zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der Austria aus Salzburg. „Kein Ticket mehr übrig für das Westderby – so soll es sein. Danke, dass ihr das Tivoli füllt.“

Freitagfrüh um 8 Uhr ging der FC Wacker Innsbruck in die letzte angekündigte Phase des Ticketvorverkaufs für das Duell mit Austria Salzburg. Keine vier Stunden später waren auch die letzten verfügbaren Karten vergriffen.

Gespielt wird am Freitag, 16. Oktober, um 20.30 Uhr im Tivoli Stadion Tirol.

Vorverkauf musste gestoppt werden
Vor gut einer Woche musste der Vorverkauf aufgrund des Ansturms vorerst gestoppt werden. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wie viele Zuschauer für dieses Spiel vonseiten der Behörden zugelassen werden. Zum Vorverkaufsstopp waren bereits fast 11.000 Tickets verkauft.

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Anreise zum Stadion: Appell an die Fans
Angesichts des Besucherandrangs bittet der FC Wacker Innsbruck die Fans, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen. Nach Möglichkeit sollen die Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion kommen.

Bei einem ausverkauften Tivoli könnten die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion schnell ausgeschöpft sein. Bus und Tram seien daher die bessere Alternative, heißt es vom Verein.

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