Löwe Kiano zieht im Salzburger Zoo ein

Kiano darf morgens noch vor den Öffnungszeiten kurz nach draußen und erkundet dabei seine Außenanlage. Laut Zoo Salzburg sei Löwin Dara dafür noch zu unsicher. Dennoch stehen die Zeichen auf Zusammenführung: Weil sich Kiano bislang „besonnen und freundlich“ zeigt und Dara immer wieder seine Nähe sucht, soll das künftige Paar bald erstmals ohne Gitter aufeinandertreffen.