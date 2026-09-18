Löwe Kiano zieht im Salzburger Zoo ein

Im Zoo Salzburg ist wieder ein Löwenmännchen eingezogen: Der vierjährige Kiano kam kürzlich aus einem Tiergarten in Pilsen und zeigt sich bislang erstaunlich gelassen. Doch Besucher müssen sich gedulden: Gemeinsam mit Löwin Dara steckt er noch mitten in der Eingewöhnung.
Vier Jahre alt, stattliche Größe und üppige, dunkle Mähne: Löwenmännchen Kiano ist seit vergangener Woche im Zoo Salzburg zu Hause. Der „König der Tiere“ kommt aus dem Zoo Pilsen (Tschechien). Für Besucher ist der Neuzugang allerdings vorerst nicht zu sehen – das gilt auch für seine zwei Jahre jüngere Partnerin Dara. Beide befinden sich noch in der sensiblen Eingewöhnungsphase.
Kiano darf morgens noch vor den Öffnungszeiten kurz nach draußen und erkundet dabei seine Außenanlage. Laut Zoo Salzburg sei Löwin Dara dafür noch zu unsicher. Dennoch stehen die Zeichen auf Zusammenführung: Weil sich Kiano bislang „besonnen und freundlich“ zeigt und Dara immer wieder seine Nähe sucht, soll das künftige Paar bald erstmals ohne Gitter aufeinandertreffen.
Noch können sich die beiden nur durch das Gitter beschnuppern. Dabei wurden sie bereits beobachtet, wie sie sich direkt nebeneinanderlegten. Weil sich Kiano seit seiner Ankunft wie „ein echter Gentleman“ verhält, blickt Kuratorin Lisa Sernow der ersten direkten Begegnung optimistisch entgegen.
Vorerst bleibt das Löwenhaus geschlossen. Die Eingewöhnung verlaufe bisher reibungslos, Besucher müssen sich laut dem Zoo aber noch ein wenig gedulden.
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