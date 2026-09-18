Die besten Bärte werden wieder gekürt

Am Asitz in Leogang findet am Samstag die österreichische Meisterschaft der Bärte statt. Die schönsten Schnurr-, Kinn-, und Vollbärte werden gekürt. Vergangenes Jahr fand in Leogang die Bart-EM statt.
Dabei gibt es einen straffen Ablaufplan, der einen fairen Wettbewerb ermöglichen soll. Von zehn bis zwölf Uhr können sich die Kandidaten anmelden.
Ab 13 Uhr findet die Eröffnung statt. Danach werden die Schnurrbärte streng bewertet. Für eine hohe Punktzahl spielen Länge, Dichte und Pflege der Bärte eine wichtige Rolle. Die Form, in die der Bart frisiert und präsentiert wird, ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Bewertung.
Am Ende des Samstags wird der glückliche Gewinner feststehen. Für Zuschauer gibt es neben spannenden Haar-Kunstwerken auch musikalische Unterhaltung, nämlich von der „Palmesel Musi“.
Anna-Lena Brandner
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