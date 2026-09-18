Die besten Bärte werden wieder gekürt

Ab 13 Uhr findet die Eröffnung statt. Danach werden die Schnurrbärte streng bewertet. Für eine hohe Punktzahl spielen Länge, Dichte und Pflege der Bärte eine wichtige Rolle. Die Form, in die der Bart frisiert und präsentiert wird, ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Bewertung.