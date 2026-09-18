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Frauen-Bundesliga

Druck am Kessel! Salzburg beim LASK unter Zugzwang

Sport
18.09.2026 18:00
Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic
Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg Women)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg durchläuft in der Frauen-Bundesliga aktuell eine schwierige Phase. Nach vier Liga-Niederlagen in Folge sind die Bullen beim LASK unter Zugzwang. Davon will Trainer Dusan Pavlovic aber nichts hören.

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Vier Niederlagen in sechs Spielen, mit 14 Gegentreffern gemeinsam mit Südburgenland die schlechteste Defensive der Liga und in den vergangenen vier Liga-Spielen nur einen Treffer erzielt: Die Frauen von Red Bull Salzburg machen aktuell eine schwierige Phase durch. Wobei die Bullen gegen die drei Top-Teams Sturm, Austria und St. Pölten hintereinander gespielt haben und auch deshalb eine solche Bilanz vorzuweisen haben. Doch auch gegen Altach vor einer Woche hat die Elf von Trainer Dusan Pavlovic aufgrund mangelnder Chancenverwertung 1:3 verloren. „Das haben wir natürlich angesprochen“, ging das Betreuerteam mittels Videoanalysen auf bestimmte Szenen ein.

Salzburg beim LASK zum Siegen verdammt
Damit ist beim Auswärtsspiel gegen den LASK (14) Druck am Kessel. Bei einer Niederlage würden die Linzerinnen in der Tabelle vorbeiziehen und die Top vier in weitere Ferne rücken. Doch von „Verlieren verboten“ will Pavlovic nichts hören: „Wir haben eine veränderte Mannschaft, die muss noch zusammen finden. Ich sehe es nicht so streng. Für mich ist wichtig, unser Spiel durchzuziehen und diese Sachen zu bringen, die wir beeinflussen können.“ Der ehemalige Unterhaus-Kicker wolle seinen Mädels keinen Druck machen. „Wir sind im Lernen!“

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Auch die Stimmung im Team sei noch gut. Klar ist aber auch: „Wenn wir ein Spiel verlieren, sind sie nicht ganz glücklich. Die Spielerinnen haben eigene Erwartungen, die wollen alle besser werden.“ Mit dem LASK und Rapid warten jetzt zumindest zwei Gegner, die das Selbstvertrauen wieder nach oben bringen sollte. Oder komplett in den Keller rasseln lassen könnte . . .

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