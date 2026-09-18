Druck am Kessel! Salzburg beim LASK unter Zugzwang

Salzburg beim LASK zum Siegen verdammt

Damit ist beim Auswärtsspiel gegen den LASK (14) Druck am Kessel. Bei einer Niederlage würden die Linzerinnen in der Tabelle vorbeiziehen und die Top vier in weitere Ferne rücken. Doch von „Verlieren verboten“ will Pavlovic nichts hören: „Wir haben eine veränderte Mannschaft, die muss noch zusammen finden. Ich sehe es nicht so streng. Für mich ist wichtig, unser Spiel durchzuziehen und diese Sachen zu bringen, die wir beeinflussen können.“ Der ehemalige Unterhaus-Kicker wolle seinen Mädels keinen Druck machen. „Wir sind im Lernen!“