Druck am Kessel! Salzburg beim LASK unter Zugzwang

Salzburg durchläuft in der Frauen-Bundesliga aktuell eine schwierige Phase. Nach vier Liga-Niederlagen in Folge sind die Bullen beim LASK unter Zugzwang. Davon will Trainer Dusan Pavlovic aber nichts hören.
Vier Niederlagen in sechs Spielen, mit 14 Gegentreffern gemeinsam mit Südburgenland die schlechteste Defensive der Liga und in den vergangenen vier Liga-Spielen nur einen Treffer erzielt: Die Frauen von Red Bull Salzburg machen aktuell eine schwierige Phase durch. Wobei die Bullen gegen die drei Top-Teams Sturm, Austria und St. Pölten hintereinander gespielt haben und auch deshalb eine solche Bilanz vorzuweisen haben. Doch auch gegen Altach vor einer Woche hat die Elf von Trainer Dusan Pavlovic aufgrund mangelnder Chancenverwertung 1:3 verloren. „Das haben wir natürlich angesprochen“, ging das Betreuerteam mittels Videoanalysen auf bestimmte Szenen ein.
Salzburg beim LASK zum Siegen verdammt
Damit ist beim Auswärtsspiel gegen den LASK (14) Druck am Kessel. Bei einer Niederlage würden die Linzerinnen in der Tabelle vorbeiziehen und die Top vier in weitere Ferne rücken. Doch von „Verlieren verboten“ will Pavlovic nichts hören: „Wir haben eine veränderte Mannschaft, die muss noch zusammen finden. Ich sehe es nicht so streng. Für mich ist wichtig, unser Spiel durchzuziehen und diese Sachen zu bringen, die wir beeinflussen können.“ Der ehemalige Unterhaus-Kicker wolle seinen Mädels keinen Druck machen. „Wir sind im Lernen!“
Auch die Stimmung im Team sei noch gut. Klar ist aber auch: „Wenn wir ein Spiel verlieren, sind sie nicht ganz glücklich. Die Spielerinnen haben eigene Erwartungen, die wollen alle besser werden.“ Mit dem LASK und Rapid warten jetzt zumindest zwei Gegner, die das Selbstvertrauen wieder nach oben bringen sollte. Oder komplett in den Keller rasseln lassen könnte . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.