Serbe ignorierte Fahrverbot – Führerschein weg

Dabei war der 35-jährige Serbe im Bereich eines seit Montag gültigen Fahrverbots unterwegs. Eine Streife entdeckte ihn am Donnerstagvormittag und hielt den Mann an. Dabei präsentierte der Fahrer seinen Führerschein – den er gar nicht mehr besitzen hätte dürfen, denn beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, das ihm dieser 30 Minuten zuvor am Führerscheinamt der Landespolizeidirektion entzogen worden war.