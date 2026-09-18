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Wegen Neutorsperre

Serbe ignorierte Fahrverbot – Führerschein weg

Salzburg
18.09.2026 11:50
Mittlerweile ist das Neutor für den Verkehr gesperrt. Auch im Umfeld gibt es neue Fahrverbote.
Mittlerweile ist das Neutor für den Verkehr gesperrt. Auch im Umfeld gibt es neue Fahrverbote.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Staus, Fahrverbote, Chaos – und jetzt ein abgenommener Führerschein. Die Geschichten rund um die Neutorsperre sind um ein Kapitel reicher. Ein 35-jähriger Serbe ist nun seinen Führerschein los. 30 Minuten, nachdem er diesen hätte abgeben müssen, erwischte ihn die Polizei im Fahrverbot.

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Dabei war der 35-jährige Serbe im Bereich eines seit Montag gültigen Fahrverbots unterwegs. Eine Streife entdeckte ihn am Donnerstagvormittag und hielt den Mann an. Dabei präsentierte der Fahrer seinen Führerschein – den er gar nicht mehr besitzen hätte dürfen, denn beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, das ihm dieser 30 Minuten zuvor am Führerscheinamt der Landespolizeidirektion entzogen worden war.  

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„Bei der Behörde gab der Mann allerdings an, dass er das Dokument gar nicht dabei habe“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage. Die Freude über seinen dreisten Trick währte allerdings nur eine halbe Stunde. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle musste er seinen Schein dann abgeben. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und auch eine Anzeige folgte.  

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