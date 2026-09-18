Serbe ignorierte Fahrverbot – Führerschein weg

Staus, Fahrverbote, Chaos – und jetzt ein abgenommener Führerschein. Die Geschichten rund um die Neutorsperre sind um ein Kapitel reicher. Ein 35-jähriger Serbe ist nun seinen Führerschein los. 30 Minuten, nachdem er diesen hätte abgeben müssen, erwischte ihn die Polizei im Fahrverbot.
Dabei war der 35-jährige Serbe im Bereich eines seit Montag gültigen Fahrverbots unterwegs. Eine Streife entdeckte ihn am Donnerstagvormittag und hielt den Mann an. Dabei präsentierte der Fahrer seinen Führerschein – den er gar nicht mehr besitzen hätte dürfen, denn beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, das ihm dieser 30 Minuten zuvor am Führerscheinamt der Landespolizeidirektion entzogen worden war.
„Bei der Behörde gab der Mann allerdings an, dass er das Dokument gar nicht dabei habe“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage. Die Freude über seinen dreisten Trick währte allerdings nur eine halbe Stunde. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle musste er seinen Schein dann abgeben. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und auch eine Anzeige folgte.
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