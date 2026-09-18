Zwei führerscheinlose Lenker im Pinzgau angehalten

Gleich zwei Lenker gingen der Polizei am gestrigen Donnerstag in Zell am See ins Netz – beide ohne gültige Lenkberechtigung. Bei einem 24-Jährigen fiel zudem ein Drogentest auf Cannabis und Kokain positiv aus. Eine 42-Jährige hatte dabei ihr erst eine Woche altes Baby im Auto.
Gegen 16 Uhr hielten die Beamten eine 42-jährige Pinzgauerin an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Die Frau hatte keine gültige Lenkberechtigung. Besonders brisant: In ihrem Fahrzeug befand sich auch ihr erst eine Woche altes Kind.
Drei Stunden später geriet ein 24-jähriger Lenker, ebenfalls aus dem Pinzgau, ins Visier der Polizei. Sein auffälliges Verhalten veranlasste die Beamten zu einem Drogentest. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Weitere klinische Untersuchungen verweigerte der Mann. Auch bei ihm stellten die Polizisten fest, dass keine gültige Lenkberechtigung vorlag.
Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Die festgestellten Übertretungen bei wurden den Behörden zur Anzeige gebracht.
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