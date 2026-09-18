Zwei führerscheinlose Lenker im Pinzgau angehalten

Drei Stunden später geriet ein 24-jähriger Lenker, ebenfalls aus dem Pinzgau, ins Visier der Polizei. Sein auffälliges Verhalten veranlasste die Beamten zu einem Drogentest. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Weitere klinische Untersuchungen verweigerte der Mann. Auch bei ihm stellten die Polizisten fest, dass keine gültige Lenkberechtigung vorlag.