Unbekannter nach Unfall einfach davongefahren

Nach einem Unfall einfach davongefahren ist am Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrzeughalter. In Freilassing verursachte er oder sie einen Schaden an einem geparkten Fahrzeug – und haute einfach ab. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise.
Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz an der Münchener Straße 15 in Freilassing zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein blauer Hyundai i10 war dort im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Sachschaden im Bereich der linken vorderen Achse fest.
Nach ersten Erkenntnissen wurde der Hyundai vermutlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.
Die Polizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer +49 8654/4618-0 zu melden.
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