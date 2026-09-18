Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach zehn Jahren

Endlich Baustart für neue Wiener Öffi-Achse

Wien
18.09.2026 16:00
Verkehrsminister Peter Hanke, Stadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) und ÖBB-Chef Andreas Matthä ...
Verkehrsminister Peter Hanke, Stadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) und ÖBB-Chef Andreas Matthä räumten – statt eines Spatenstichs – zum Baustart symbolisch Schranken weg.(Bild: Zwefo)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Fünf Jahre Rechtsstreit sind ausgestanden, die Arbeit an der neuen Verbindungsbahn in Wien kann beginnen. Dass das zehn Jahre Belastungen bedeutet, gibt auch ÖBB-Chef Matthä zu. Danach, so ist er sich aber mit Verkehrsminister Hanke und Mobilitätsstadträtin Sima sicher, werden alle die neue Verkehrsachse lieben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Erleichterung war ÖBB-Chef Andreas Matthä, Verkehrsminister Peter Hanke und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) ins Gesicht geschrieben: Dass zehn Jahre nach dem Beschluss – davon fünf Jahre Prozesse mit Projektgegnern – nun der Bau der neuen Verbindungsbahn startet, ließ nur bei Sima kurz Ärger über die „inakzeptable“ Verfahrensdauer aufkommen.

„Win-Win-SItuation für alle“
Abgesehen davon herrschte durchwegs Feierlaune, auch bei Hanke, der trotz Sparbudget-Zeiten die „gewaltige Summe“ (Sima) von mehr als einer halben Milliarde Euro dafür locker machte. Hanke und Sima waren sich einig, dass die Bedeutung der Verkehrsachse noch unterschätzt wird: Die Verkehrsachse sei die „bestmögliche Lösung für die Stadt von morgen“ und verspreche kommenden Generationen ein „herrliches“ Plus an Lebensqualität, versprach Hanke.

In der neuen „Infobox“ bei der Speisinger Straße 3 ...
In der neuen „Infobox“ bei der Speisinger Straße 3 ...(Bild: Zwefo)
... informieren ÖBB und Stadt über das Projekt und die Bautätigkeiten.
... informieren ÖBB und Stadt über das Projekt und die Bautätigkeiten.(Bild: Zwefo)

Auch Sima unterstrich: „Verbindungsbahn klingt ein bisserl nach Peripherie“, dabei sei die S-Bahn-Strecke mit ihrer Anbindung an alle U-Bahnen, den Hauptbahnhof und den Osten Wiens essenziell für Wiens Öffi-Netz – ganz zu schweigen davon, dass so die Idee eines S-Bahn-Rings um Wien machbar wäre. Allein in die neue Verbindungsbahn werden Schätzungen zufolge aber rund 20.000 Menschen täglich ein- und aussteigen – und damit auch mehr Platz in anderen Öffis schaffen. Das sei eine „Win-Win-Situation für alle“.

Umstrittenster Teil wird zuerst gebaut
Bis dahin wird es aber noch dauern: Zehn Jahre Bauzeit sind für die fünf Kilometer lange Strecke zwischen Hütteldorf und Meidling veranschlagt. Die ÖBB arbeiten dabei auch in diese Richtung: Gerade die umkämpfte Hochtrasse durch einen Teil von Hietzing wird damit im ersten Bauabschnitt während der nächsten vier Jahre in Angriff genommen – im nächsten Frühjahr sollen schon Rohbauten stehen. Stück für Stück sollen damit auch die Bahnkreuzungen in Hietzing wegfallen.

Zitat Icon

Die Lebenszeit, die ich an geschlossenen Schranken in Jagdschlossgasse, Auhofstraße und Hietzinger Hauptstraße verbracht habe, hätte ich gerne zurück.

ÖBB-Chef Andreas Matthä, früher selbst in Hietzing wohnend

Bild: Zwefo

Die Verzögerungen haben das Projekt verkompliziert, weil es nun mit der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zusammenfällt und die Verbindungsbahn zum Teil als Ausgleich dafür herhalten muss. Die Projektverantwortlichen zeigten sich trotzdem zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können: den zweiten Bauabschnitt bis zur Station Speising bis 2032, den letzten bis Ende 2036.

Lesen Sie auch:
Der Ausbau der fünf Kilometer langen Strecke wurde durch Einsprüche vor Gericht jahrelang immer ...
Massive Öffi-Sperren
„Bau der Verbindungsbahn wird zur Herausforderung“
11.05.2026
Krone Plus Logo
Verbindungsbahn
Verkehrslösung für Wien als Poker um 420 Bäume
16.06.2025
Krone Plus Logo
„Wollen Entscheidung“
ÖBB haben Streit um Wiener Verbindungsbahn satt
17.01.2025

ÖBB-Chef Matthä zeigte Verständnis für die Sorgen der Anrainer: „Man wird’s merken, keine Frage. Da bitte ich jetzt schon um Verständnis – aber dafür wird’s nachher wirklich cool.“ Auch während der Bauphase möge man bedenken, dass es allen Beteiligten „um das Bemühen geht, das Leben der Menschen besser zu machen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
11° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
371.883 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
151.335 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
125.303 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1883 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1630 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1382 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Wien
Nach zehn Jahren
Endlich Baustart für neue Wiener Öffi-Achse
Aggressive Störaktion
Bursch stürzt auf U6-Gleise, Duo behindert Rettung
3. Liga Ost – Live:
Geschwächte Mattersburger müssen gegen Donau ran!
War Zufallsopfer
Messermann attackiert 47-Jährigen in Wiener City
TRAM-EM
Wiener Linien kämpfen um den Titel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf