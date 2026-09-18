Endlich Baustart für neue Wiener Öffi-Achse

Umstrittenster Teil wird zuerst gebaut

Bis dahin wird es aber noch dauern: Zehn Jahre Bauzeit sind für die fünf Kilometer lange Strecke zwischen Hütteldorf und Meidling veranschlagt. Die ÖBB arbeiten dabei auch in diese Richtung: Gerade die umkämpfte Hochtrasse durch einen Teil von Hietzing wird damit im ersten Bauabschnitt während der nächsten vier Jahre in Angriff genommen – im nächsten Frühjahr sollen schon Rohbauten stehen. Stück für Stück sollen damit auch die Bahnkreuzungen in Hietzing wegfallen.