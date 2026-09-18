Geschwächte Mattersburger müssen gegen Donau ran!

Aufsteiger Mattersburg kam zuletzt in der Regionalliga Ost auf Touren. In Leobendorf wurde der Erfolgslauf allerdings abrupt gestoppt. Im heutigen Heimspiel gegen Donau, live ab 19.25 Uhr auf krone.tv oder unten im Livestream, will man aber wieder siegen. Vorsicht ist geboten – die Wiener kommen mit einer gehörigen Packung Selbstvertrauen ins Pappelstadion.