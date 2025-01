ÖBB haben Streit um Wiener Verbindungsbahn satt

In einem gerichtlichen Verhandlungsmarathon entscheidet sich nun das Schicksal der Verbindungsbahn als neuer Öffi-Hauptachse für Wien. Den ÖBB reicht es, dafür an den Pranger gestellt zu werden. Der Projektverantwortliche stellt in Aussicht, dass der S-Bahn-Ring für Wien auf dem Abstellgleis landet.